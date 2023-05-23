Законопроект о запрете приставать к людям в общественных местах хотят принять в Самаре

Размер штрафа составит от одной до двух тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 22 мая, в самарскую Губдуму внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому запрещается приставание к людям в общественных местах. Соответствующая информация размещена на сайте Губернской думы.

В документе под приставанием понимаются навязчивые действия, осуществляемые против воли. Речь идет о хватании за руки, одежду, личные предметы, преграждении пути, в том числе в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей.

Также к приставанию будет относиться навязывание услуг, гадание и попрошайничество в общественных местах. Если законопроект будет одобрен, то за приставание к гражданам в общественных местах будет положено предупреждение или административный штраф. Его размер составит от одной до двух тысяч рублей.

В случае повторения правонарушения человеком, ранее уже подвергнутым административному

наказанию за это, размер штрафа увеличится и достигнет 4-5 тысяч рублей.

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