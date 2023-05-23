Мужчина едва не погиб при пожаре в многоквартирном доме в Новокуйбышевске

Причиной пожара стала непотушенная сигарета Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар в Новокуйбышевске едва не закончился трагедией. Проживающий в горящей квартире мужчина отравился угарным газом и потерял сознание. К счастью, на помощь прибыли спасатели.

Как сообщили в областном ГУ МЧС, ЧП произошло 22 мая 2023 года в многоквартирном доме на проспекте Победы, 30. Возгорание случилось около полуночи на первом этаже. Из окон шел густой дым.

– Руководитель тушения пожара направил 1 звено ГДЗС в квартиру через окно, а сотрудники второго звена в это время вошли в подъезд и начали вскрывать входную дверь. В квартире они обнаружили горящие домашние вещи и лежащего в двух метрах от окна человека, – поделились в ГУ МЧС по Самарской области.

Выяснилось, что пострадавший отравился угарным газом. Его вытащили из квартиры и передали медикам. Через несколько минут пожар был ликвидирован. Предварительно, он вспыхнул из-за неосторожности при курении.

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