Водитель «Лады Гранты» сбил 8-летнего мальчика на велосипеде в Самарской области

Автомобилист выезжал с дворовой территории.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В понедельник, 22 мая, в 17:40 в Самарской области произошла ДТП с участием ребенка. В городе Октябрьск 38-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил мальчика-велосипедиста.
— Мужчина ехал по улице Ленина со стороны Дзержинского в направлении улицы Шмидта. Авария произошла, когда автомобилист выезжал с дворовой территории у дома № 59 по Ленина, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В это время по тротуару справа налево по ходу движения машины ехал маленький мальчик на велосипеде. В результате отечественная легковушка наехала на него. Восьмилетний ребенок пострадал, ему назначили амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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