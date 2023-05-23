Водитель «Лады Гранты» сбил 8-летнего мальчика на велосипеде в Самарской области

Автомобилист выезжал с дворовой территории. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 22 мая, в 17:40 в Самарской области произошла ДТП с участием ребенка. В городе Октябрьск 38-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил мальчика-велосипедиста.

— Мужчина ехал по улице Ленина со стороны Дзержинского в направлении улицы Шмидта. Авария произошла, когда автомобилист выезжал с дворовой территории у дома № 59 по Ленина, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время по тротуару справа налево по ходу движения машины ехал маленький мальчик на велосипеде. В результате отечественная легковушка наехала на него. Восьмилетний ребенок пострадал, ему назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.