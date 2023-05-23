Студенты СамГТУ привели в порядок прибрежную зону у Рождествено

Участники подготовили пристань к потоку отдыхающих Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Студенты СамГТУ приняли участие в экологической акции, организатором которой выступил Общественный совет при региональном ГУ МВД. Они привели в порядок прибрежную зону у села Рождествено.

– К месту они добрались на комфортабельном теплоходе. Оно было выбрано не случайно – в весенне-летний период в поселок прибывает много отдыхающих, и местные жители не всегда успевают вовремя убрать территорию пристани и береговой линии, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В рамках акции участники собрали более 20 мешков с мусором. Большая его часть – пакеты, бутылки, жестяные банки. В дальнейшем пакеты с мусором по предварительной договоренности были переданы региональному оператору, погружены в контейнеры и вывезены на мусорный полигон.