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НовостиОбщество23 мая 2023 12:02

Студенты СамГТУ привели в порядок прибрежную зону у Рождествено

Акция прошла совместно с Общественным советом при региональном ГУ МВД
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Участники подготовили пристань к потоку отдыхающих

Участники подготовили пристань к потоку отдыхающих

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Студенты СамГТУ приняли участие в экологической акции, организатором которой выступил Общественный совет при региональном ГУ МВД. Они привели в порядок прибрежную зону у села Рождествено.

– К месту они добрались на комфортабельном теплоходе. Оно было выбрано не случайно – в весенне-летний период в поселок прибывает много отдыхающих, и местные жители не всегда успевают вовремя убрать территорию пристани и береговой линии, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В рамках акции участники собрали более 20 мешков с мусором. Большая его часть – пакеты, бутылки, жестяные банки. В дальнейшем пакеты с мусором по предварительной договоренности были переданы региональному оператору, погружены в контейнеры и вывезены на мусорный полигон.