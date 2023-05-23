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НовостиОбщество23 мая 2023 13:16

Строительство новой дороги в Южном городе в Самаре вышло на новый этап

Общая протяженность объекта составит 1171,1 метра
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ввести объект в эксплуатацию должны в этом году.

Ввести объект в эксплуатацию должны в этом году.

Фото: правительство Самарской области

В Южном городе в Самаре продолжается строительство дороги с дождевой канализацией. Работы вышли на новый этап. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

- В настоящий момент ведется устройство щебеночного основания под дождевую канализацию, разработка траншеи, откачка грунтовых вод, заделка стыков железобетонных труб и другие работы, - пояснили областные власти.

Напомним, протяженность дороги составит 1171,1 метра. Проектом предусмотрено устройство светофоров, дорожных знаков, тротуаров, установка освещения.

Ввести объект в эксплуатацию должны в этом году.