Строительство новой дороги в Южном городе в Самаре вышло на новый этап

Ввести объект в эксплуатацию должны в этом году. Фото: правительство Самарской области

В Южном городе в Самаре продолжается строительство дороги с дождевой канализацией. Работы вышли на новый этап. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

- В настоящий момент ведется устройство щебеночного основания под дождевую канализацию, разработка траншеи, откачка грунтовых вод, заделка стыков железобетонных труб и другие работы, - пояснили областные власти.

Напомним, протяженность дороги составит 1171,1 метра. Проектом предусмотрено устройство светофоров, дорожных знаков, тротуаров, установка освещения.

Ввести объект в эксплуатацию должны в этом году.