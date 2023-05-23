Пять дворов благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2023 году

Строители уже приступили к реализации проекта Фото: администрация Самары

В Красноглинском районе Самары в 2023 году приведут в порядок пять дворов. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта. Информацию сообщили в мэрии.

Один из дворов расположен на улице Коптевской, 7 в Управленческом. Там работы уже стартовали.

– Во дворе появятся парковочные карманы на 15 автомобилей, отремонтированные проезды и тротуарные дорожки, обустроенные входы в подъезды и детская площадка с антитравматическим покрытием, – рассказал директор МБУ «Красноглинское» Артем Календарев.

В ближайшее время рабочие начнут асфальтировать проезды и парковки. Помимо этого, во дворе установят уличное освещение.