Здание миграционной службы на ул. Фрунзе в Самаре отреставрируют к октябрю 2024 года

Двухэтажное здание на ул. Фрунзе является памятником архитектуры и истории / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре ищут подрядчика для продолжения реставрации объекта культурного наследия «Дом полицейского управления. Здание, в котором с декабря 1917 по июнь 1918 года находился штаб охраны Самары». Речь идет о здании на улице Фрунзе, 112, где сейчас работает миграционная служба.

Согласно информации на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает министерство культуры РФ. Выполнить их необходимо в течение года – до 30 сентября 2024-го. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 14,25 млн рублей.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут 15 июня 2023 года.

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