Форум «Мой бизнес 63» стартует в Самаре 24 мая 2023 года

Участники узнают много новой полезной информации. Фото: министерство экономразвития Самарской области

В среду, 24 мая 2023 года, в Самаре стартует форум «Мой бизнес 63». Мероприятие состоится во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

– Каждый участник получит исчерпывающую информацию о том, как развивать технологический бизнес, о том, какие возможности есть сегодня. Приглашаем регистрироваться и участвовать в мероприятиях региональной недели предпринимательства, – рассказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Форум откроется пленарной сессией «Самарская область. Возможности для развития технологического предпринимательства». Участники также смогут посетить выставку, на которой будут представлены передовые разработки ведущих компаний и университетов губернии.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.