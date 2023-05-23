Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 13:47

Форум «Мой бизнес 63» стартует в Самаре 24 мая 2023 года

Мероприятие состоится на площадке Дворца спорта им. Высоцкого
Полина КАРПОВА
Участники узнают много новой полезной информации. Фото: министерство экономразвития Самарской области

Участники узнают много новой полезной информации. Фото: министерство экономразвития Самарской области

В среду, 24 мая 2023 года, в Самаре стартует форум «Мой бизнес 63». Мероприятие состоится во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

– Каждый участник получит исчерпывающую информацию о том, как развивать технологический бизнес, о том, какие возможности есть сегодня. Приглашаем регистрироваться и участвовать в мероприятиях региональной недели предпринимательства, – рассказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Форум откроется пленарной сессией «Самарская область. Возможности для развития технологического предпринимательства». Участники также смогут посетить выставку, на которой будут представлены передовые разработки ведущих компаний и университетов губернии.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.