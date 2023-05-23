Трехметровый гейзер забил на пешеходном переходе в Тольятти 23 мая 2023 года

Сейчас в Автограде проходят гидравлические испытания / Фото: Происшествия Тольятти

Днем во вторник, 23 мая 2023 года, на улице Дзержинского в Тольятти произошла коммунальная неприятность. В районе пересечения с улицей Революционной забил гейзер. Горячий источник образовался неподалеку от пешеходного перехода.

- На улице Дзержинского прорвало трубу. Высота нового фонтана составляет больше трех метров, - сообщили очевидцы в группе «Происшествия Тольятти».

Напомним, сейчас в Автозаводском районе Тольятти проводят гидравлические испытания. Сети проверяют повышенным давлением теплоносителя. Появление гейзеров в такие периоды не редкость. Гидравлические испытания как раз нужны для того, чтобы выявить слабые места и отремонтировать их перед началом нового отопительного сезона.

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