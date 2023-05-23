Жителей поселка у аэропорта Курумоч переполошила сирена 23 мая 2023 года

В аэропорту Курумоч сегодня проводили плановую проверку учебной тревоги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем во вторник, 23 мая 2023 года, жителей поселка Береза, который находится рядом с аэропортом Курумоч, взбудоражил неожиданный вой сирены. По словам очевидцев, она включилась примерно в 14:40 и звучала без остановки в течение 15 минут. Как выяснилось, ничего страшного не произошло.

Редакция «КП-Самара» обратилась за разъяснением ситуации в пресс-службу аэропорта Курумоч. Представители воздушной гавани подтвердили, что сегодня действительно включали сирену. Это была плановая проверка учебной тревоги.

- Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе воздушной гавани.

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