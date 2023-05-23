В крупнейшем сервисном центре ВТБ в Самаре будет создано 1300 рабочих мест

В торжественной церемонии принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Фото: Дмитрий Бурлаков

Во вторник, 23 мая 2023 года, в Самаре открылся сервисный центр ВТБ. Участие в церемонии принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

– Центр будет работать на всю Россию по разным компетенциям. Это не только клиентская, но и юридическая, сервисная поддержка всех офисов ВТБ. Сегодня это одна из штаб-квартир ВТБ в стране, что, конечно, создает условия для роста числа рабочих мест, – отметил глава региона.

В новом центре будет создано 1300 рабочих мест. 800 сотрудников уже набрано. Полностью штат будет укомплектован до конца года.

Основной составляющей новой организации является контактный центр. Сегодня он принимает порядка 17% общего трафика обращений – это около 350 тысяч звонков ежемесячно. Планируется, что в дальнейшем центр будет обрабатывать четверть обращений клиентов ВТБ на линии поддержки со всей России.

– Самара стала для ВТБ глобальным центром компетенций сотрудников, которые оказывают клиентскую поддержку различного уровня и сложности. Запуск передового сервисного центра позволит банку не только усилить и ускорить решение клиентских вопросов, но и увеличить общее число рабочих мест в регионе почти до 2 тысяч человек, – поделился Анатолий Печатников.

Он поблагодарил губернатора за поддержку инициатив банка, отметив, что работа регионального правительства ориентирована на создание комфортных условий для бизнеса, что позволяет открывать новые производства и подразделения и обеспечивать новые рабочие места.

– Благодаря правительству и губернатору была выбрана именно Самарская область. Нам здесь комфортно создавать рабочие места, инвестировать в эту территорию, потому что здесь очень благоприятный инвестиционный климат, квалифицированный персонал. Здесь комфортно для того, чтобы мы могли релоцировать в Самарскую область многие функции поддержки. Будем это продолжать, – подчеркнул Анатолий Печатников.