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НовостиПроисшествия23 мая 2023 15:00

В Самарской области будут судить пьяного мотоциклиста, который пытался скрыться от полиции

Мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Уголовное дело уже направлено в суд

Уголовное дело уже направлено в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе будут судить гражданина Казахстана. Мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Все случилось в апреле 2023 года. Сотрудник ДПС попытался остановить мотоциклиста, но тот, заметив полицейского, попытался скрыться. Позднее выяснилось, что мужчина нетрезв и более того: он имеет судимость за вождение в пьяном виде. От прохождения медосвидетельствования задержанный отказался.

В отношении мотоциклиста возбудили уголовное дело. Материалы уже переданы в суд. Ему грозит до трех лет лишения свободы.