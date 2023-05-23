В Минобороны РФ продолжается работа по доставке почтовых отправлений участникам СВО

Теплые строчки защитникам Отечества шлют родные и просто неравнодушные люди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве обороны России продолжается непрерывная работа по доставке почтовых уведомлений участникам спецоперации. Линия работает в оба направления: военные шлют весточки родным, а они – теплые послания любимым защитникам Отечества. Почтовые уведомления военным доставляют сотрудники ФПС. Отправления взвешиваются, а после сортируются по направлениям.

– Мы занимается доставкой корреспонденции в военные части и в зону СВО. Работа ведется ежедневно. Написать письмо на фронт может любой желающий и таких писем очень много. Их пишут не только школьники, но и просто неравнодушные люди, – рассказала заместитель начальника узла ФПС Эльвира.

Теплые строчки приходят регулярно из разных уголков страны. Через станции и обменные пункты ФПС ежедневно проходят более сотен писем. Перед праздниками их количество значительно увеличивается.

Доставленные почтовые отправления сдаются в обменные пункты ФПС группировок войск (сил) для дальнейшей передачи воинскому почтальону и вручению почтовых отправлений лично военнослужащим. В зону спецоперации письма развозят на всех видах транспорта. В случае, если линия огня близко – на броневиках.

– Нас всегда ждут, встречают – ребята издалека слышат, что мы приехали. Моя работа действительно очень светлая. Мы доставляем радость людям, и это очень приятно, – отмечает Эльвира.