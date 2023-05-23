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НовостиОбщество23 мая 2023 15:40

В Самаре ограничат движение по улице Алексея Толстого до 16 июля

На участке проведут работы по реконструкции
Алена ПРОВКИНА
Движение ограничат до середины лета

Движение ограничат до середины лета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты планируют провести работы по реконструкции теплотрассы. Местных жителей предупредили о временном ограничении на дороге в исторической части города.

По информации городской администрации, чтобы обеспечить безопасность, подрядчики временно перекроют участок дороги на улице Алексея Толстого от улицы Льва Толстого до улицы Некрасовской. Ограничения будут действовать с 05:00 24 мая до 23:59 15 июля 2023 года.

Автолюбителей и горожан просят с пониманием отнестись к необходимости работ. Вся подробная информация указана на сайте мэрии.