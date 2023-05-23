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НовостиОбщество23 мая 2023 16:01

Дмитрий Азаров обсудил с Анатолием Печатниковым развитие проекта «Карта жителя Самарской области»

Губернатор встретился с зампредом правления ВТБ
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Глава региона встретился с Анатолием Печатниковым. Фото: Дмитрий Бурлаков

Глава региона встретился с Анатолием Печатниковым. Фото: Дмитрий Бурлаков

Губернатор Дмитрий Азаров обсудил развитие «Карты жителя Самарской области» с заместителем президента – председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым.

По словам зампреда правления, до конца текущего года планируется нарастить число эмитированных карты жителя до 150 тысяч. Банк является одним из партнеров проекта. Его реализуют региональный департамент информационной технологии и связи совместно с платежной системой «Мир». Сегодня, во время открытия нового сервисного центра банка, карту жителя вручили стотысячному клиенту.

Анатолий Печатников отметил, что региональные инициативы активно поддерживаются. Они упрощают клиентам жизнь в городе и направлены на соцподдержку льготных категорий.

Глава региона уверен в том, что дополнительные сервисы повысят интерес жителей к проекту, который позволяет быстро получать государственные услуги в электронном виде. Встреча губернатора и Анатолия Печатникова состоялась в областной столице в новом сервисном центре ВТБ, мощность которого позволит создать около 1300 рабочих мест в регионе.