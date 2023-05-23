В Самаре кассир в магазинах для дома и ремонта может зарабатывать до 47 тысяч рублей

Специалисты рассказали о зарплатном максимуме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов. Кассиры в магазинах могут зарабатывать до 47 тысяч рублей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум кассиров в магазинах сегмента DIY в Москве составит 80 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 65 тысяч рублей, в Самаре 47 тысяч рублей. При этом, средняя зарплата в областной столице – 35 тысяч рублей.

В Самаре от 25 до 27 тысяч рублей могут зарабатывать сотрудники со средним профессиональным образованием. От 27 до 30 тысяч рублей – получат специалисты со знанием кассовой дисциплины, правил приема денежных средств и порядка ведения кассовой книги. Высокую зарплаты предлагают работникам с опытом работы от 2 лет.