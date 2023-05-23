Укладка нового покрытия на ул. Флотской в Самаре ведется под контролем

Дорогу приводят в порядок в рамках нацпроекта Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты приводят в порядок ул. Флотская. Во вторник, 23 мая, устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей было организовано на участке протяженностью 330 метров – от дома № 8 до дома № 17. Информацию сообщили в мэрии.

– На участке предусмотрели ремонт порядка 2 100 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также замену семи люков смотровых колодцев. Перед этим сняли старое покрытие, – рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Все работы велись в дневное время в рамках графика. А за процессом ремонта следили общественники и специалисты.

– Ремонт этой улицы крайне необходим, ведь это дорога, по которой часто ездят жители Куйбышевского района. Ее состояние оставляло желать лучшего, а теперь ее наконец-то отремонтировали, что не может нас не радовать, – отметила председатель ТОС «Сухая Самарка» Ольга Старостина.