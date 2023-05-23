В Самарской области пьяный пенсионер зарезал 76-летнюю супругу кухонным ножом

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в Красноярском районе. Местный житель жестоко расправился со своей женой. Он вонзал в женщину кухонный нож, пока та не скончалась. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Трагедия произошла вечером 18 февраля 2023 года в селе Красный Яр. 82-летний мужчина напился и поссорился с супругой. Конфликт возник на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В результате пенсионер схватил кухонный нож и около 21 раза ударил им свою супругу. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Материалы уже переданы в суд. Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

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