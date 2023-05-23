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НовостиОбщество23 мая 2023 17:03

Самарцы задолжали за ЖКХ почти 1 миллиард 200 миллионов рублей

Ресурсники предоставили карту должников
Алена ПРОВКИНА
Горожане задолжали оплату ЖКХ

Горожане задолжали оплату ЖКХ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании следят за платежной дисциплиной абонентов. Оказалось, горожане задолжали более 1 миллиарда рублей.

По информации «РКС-Самара», специалисты отмечают, что в Куйбышевском районе оплата услуг ЖКХ на уровне 84%, в Ленинском и Октябрьском районах – 79%, в Кировском районе – 58%, в Железнодорожном районе – 75%, в Самарском районе – 72%, в Советском районе – 68%, в Промышленном районе – 72%, а в Красноглинском – 73%. Общий долг жителей города составил почти 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Эта сумма в несколько раз превышает сумму, утвержденную бюджетом предприятия на ремонт и профилактические мероприятия.