Прокуратура обнаружила нарушения в работе детских аттракционов в Самарской области

Нарушения были выявлены в Елховском районе Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура обнаружила нарушения в работе детских аттракционов в селе Елховка. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Аттракционы около местного ДК 22 мая 2023 года установило ООО «Рязанский Центр Развития и Досуга». При этом батут не был закреплен, а сетка ограждения отсутствовала. Помимо этого, прокуратура выявила другие нарушения.

– Не были размещены правила пользования, информация об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу; сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием проверяющей организации, дате ближайшей ежегодной проверки, – пояснили в региональной прокуратуре.

В результате проверки руководитель организации был предостережен о недопустимости нарушения законодательства.

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