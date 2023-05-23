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НовостиОбщество23 мая 2023 17:57

Жителей Самарской области пригласили принять участие в онлайн-программе ко Дню защиты детей

Она пройдет на платформе Музея Победы
Алена ПРОВКИНА
Дети смогут принять участие в онлайн-программе. Фото: Музей Победы

Дети смогут принять участие в онлайн-программе. Фото: Музей Победы

Жителей Самарской области пригласили принять участие в онлайн-программе ко Дню защиты детей. В честь праздника зрителей ждут экскурсии и показы музыкального сериала.

По информации пресс-службы музея, во время онлайн-программы также пройдут показы «Главных детских песен» и советского кино. Жители смогут присоединиться к мероприятию на официальном сайте музея. Ребята отправяться на экскурсию «Дети – детям» и увидеть мини-спектакль.

Участников будут сопровождать мультипликационные персонажи – собачка Музик и робот Богатырь. Герои серий – дети и подростки.