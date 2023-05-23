Дети смогут принять участие в онлайн-программе. Фото: Музей Победы

Жителей Самарской области пригласили принять участие в онлайн-программе ко Дню защиты детей. В честь праздника зрителей ждут экскурсии и показы музыкального сериала.

По информации пресс-службы музея, во время онлайн-программы также пройдут показы «Главных детских песен» и советского кино. Жители смогут присоединиться к мероприятию на официальном сайте музея. Ребята отправяться на экскурсию «Дети – детям» и увидеть мини-спектакль.

Участников будут сопровождать мультипликационные персонажи – собачка Музик и робот Богатырь. Герои серий – дети и подростки.