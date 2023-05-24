Один человек погиб и трое пострадали при пожаре на улице Артемовской в Самаре

Возгорание произошло рано утром 24 мая 2023 года Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Рано утром в среду, 24 мая 2023 года, в Самаре вспыхнул сильный пожар в многоквартирном доме. ЧП не обошлось без погибших и пострадавших. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Возгорание произошло на улице Артемовская, 52. Информация о происшествии поступила на пульт в 5:41. Огонь охватил участок площадью 40 квадратных метров.

– Для тушения пожара привлечены 38 человек, задействовано 11 единиц техники. В 06:05 пожар был локализован, – рассказали в региональном МЧС.

К сожалению, ЧП не обошлось без жертв – в результате пожара погиб мужчина. Его личные данные сейчас устанавливаются. Также пострадали трое человек: 45-летний мужчина, 66-летняя женщина и 16-летняя девушка. Их доставили в больницу.

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