В Самаре утвердили предмет охраны «Дома Вощакина» на улице Льва Толстого

Здание было построено еще в 19 веке Фото: правительство Самарской области

В Самаре утвердили предмет охраны старинного здания. Речь идет о «Доме П.Г. Вощакина», который находится на улице Льва Толстого. Соответствующий приказ подготовили в УГООКН Самарской области.

Согласно документации, под охрану будет взят сам объект и его строительные конструкции: фундамент, стены, карниз и другие. Эти элементы будут находиться под защитой.

Напомним, здание было построено еще в 1898 году. Стиль объекта – модерн. Изначально владельцем дворового места являлся П.Г. Вощакин, а после оно перешло в собственность М.А. Земцовой, в 1905 году – купцу Н.А. Земцову.

Дом является объектом культурного наследия народов РФ.

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