Самарчанка лишилась 60 тысяч рублей, решив купить щенка у мошенников

По факту произошедшего возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары осталась без денег, решив купить щенка в интернете. Там любительницу собак поджидали мошенники. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Самарчанка нашла объявление о продаже собаки на одном из сайтов. Связавшись с продавцом, она перешла по ссылке и оплатила 15 990 рублей. Собеседник сообщил женщине, что платеж не прошел, и она повторила оплату еще три раза. После этого продавец перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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