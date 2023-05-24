Количество авиарейсов из Самары в Египет увеличится в конце мая 2023 года

На маршруте начнет работать еще одна авиакомпания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 28 мая 2023 года самарцы смогут чаще летать в Египет. Количество авиарейсов из Курумоча увеличится. Информацию сообщили в пресс-службе аэропорта.

На маршруте будет работать авиакомпания Azur Air. Перелеты в Шарм-Эль-Шейх будут осуществляться два раза в неделю. Из Самары самолет будет отправляться в 1:10, прибытие в Шарм-Эль-Шейх – в 5:10. Время в пути составит 5 часов. Перевозить пассажиров будут самолеты на Boeing 757-200. Их вместимость составляет до 238 пассажирских мест.

Отмечается, что сейчас на маршруте также работает авиакомпания AlMasria Universal Airlines.

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