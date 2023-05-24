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НовостиПроисшествия24 мая 2023 5:48

Лжеэлектрик обманом похитил деньги у 80-летнего пенсионера в Тольятти

Мужчина проник в квартиру пенсионера под предлогом проверки счетчика
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело

Подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один житель Тольятти пострадал от лжеэлектриков. Мошенник обманом проник в квартиру и украл у хозяина жилья деньги. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Жертвой злоумышленника стал 80-летний пенсионер. К нему пришел незнакомец якобы для проверки электропроводки. Во время беседы он попросил пострадавшего принести квитанции об оплате электричества, чтобы сверить показания счетчика. Пенсионер вышел в соседнюю комнату, а «электрик» в это время вытащил у него из кошелька 9 тысяч рублей. Пострадавший обнаружил пропажу денег, когда собрался в магазин. Он обратился в полицию.

Оперативники быстро вышли на подозреваемого. Им оказался 30-летний самарец. Ранее он уже был судим за мошенничество. Задержанный признал вину и возместил пострадавшему ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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