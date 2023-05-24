ТОАЗ выиграл золото отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области

Сотрудники химпредприятия показали хорошую спортивную подготовку / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти в преддверии Дня химика состоялась ежегодная региональная спартакиада Росхимпрофсоюза. В ней приняли участие предприятия из Автограда, Сызрани и Чапаевска. Золотую медаль в командном зачете завоевали сотрудники ТОАЗа.

Химики соревновались в дартсе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, стритболе и гиревом спорте. В каждом из этих видов спорта тоазовцы вошли в тройку призеров. 35 сотрудников предприятия победили в общем зачете спартакиады, разделив первое место с коллегами из КуйбышевАзота.

— Спартакиада — это не только продвижение ЗОЖ и возможность продемонстрировать результаты упорных тренировок, но и активное общение. Химики из разных предприятий знакомятся, обмениваются опытом, организуют совместные тренировки по интересам. Сами спортсмены утверждают, что соревнования помогают им на промплощадке — они укрепляют командный дух и воспитывают чувство взаимовыручки, а радость побед мотивирует на производственные успехи, — отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов.

Он поздравил команду предприятия с золотом спартакиады и пожелал новых спортивных и производственных достижений.

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