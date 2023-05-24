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НовостиОбщество24 мая 2023 6:26

Дожди, гроза и 32-градусная жара ожидаются в Самарской области

Непогода может разыграться в регионе в выходные
Анастасия ФИЛАТОВА
В конце недели знойную погоду разбавят дожди

В конце недели знойную погоду разбавят дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в конце недели изменится погода. В регион могут нагрянуть дожди и гроза. При этом сохранится 30-градусная жара.

По данным Приволжского УГМС, кратковременный дождь ожидается в ночь на субботу, 27 мая 2023 года. Температура воздуха составит +15...+20 градусов. Днем местами по региону тоже ожидаются кратковременные осадки. Юго-восточный ветер подует со скоростью 8-13 м/с. Воздух прогреется до +27...+32 градусов.

В ночь на воскресенье, 28 мая 2023 года, вместе с дождем в Самарскую область может нагрянуть гроза. Осадки и гром с молниями возможны и в дневные часы. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем — около +27...+32 градусов.

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