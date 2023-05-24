Пассажирку аэропорта Курумоч задержали с охапкой контрабандных евро и долларов

Крупную сумму денег нашли в ручной клади пассажирки, прилетевшей из Турции / Фото: Самарская таможня

В аэропорту Курумоч задержали россиянку, которая контрабандой везла через границу иностранную валюту. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

По данным ведомства, женщина прилетела из Антальи (Турция). Она прошла через «зеленый» коридор, после чего ее остановили сотрудники таможенного поста. Как выяснилось, в ручной клади пассажирки было очень много налички в иностранной валюте: более 30 тысяч евро, 2 211 долларов США и 137 турецких лир. При этом таможенную декларацию россиянка не подавала.

- Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила более 2,8 млн рублей по курсу Центробанка России, - отметили в Самарской таможне.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по части 1 статьи 200.1 УК РФ. За контрабанду денег ей может грозить штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенной суммы, ограничение свободы до 2 лет или принудительные работы на тот же срок.

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