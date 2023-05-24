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НовостиОбщество24 мая 2023 6:55

Потрепанная лиса прибежала из леса в Тольятти

Горожане заметили дикое животное в районе ул. 40 лет Победы [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Лиса устроила пробежку по городскому лесу

Лиса устроила пробежку по городскому лесу

Фото: Скриншот с видео

В Тольятти на днях наведался дикий зверь. Город решила посетить лиса. Жители Автограда успели запечатлеть гостью на видео.

По словам тольяттинцев, они видели животное в лесу за улицей 40 лет Победы. Лиса бежала куда-то по своим делам. Она заметила, что ее снимают, пару раз заинтересованно посмотрела в кадр, а затем унеслась куда-то вдаль.

Никакой агрессии рыжая не проявляла. Однако специалисты все равно советуют держаться от диких зверей подальше. Нередко они могут быть переносчиками опасных болезней, в частности бешенства.

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