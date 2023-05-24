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НовостиОбщество24 мая 2023 7:07

В Самаре на подготовку проекта I этапа Южной обводной дороги направят более 31 млн рублей

Власти уже определились с подрядчиком
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы будут выполнены на участке от улицы Водников до Самарской

Работы будут выполнены на участке от улицы Водников до Самарской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кто займется подготовкой проекта первого этапа Южной обводной дороги в Самаре. Министерство транспорта Самарской области определилось с подрядчиком. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На торги поступило три заявки. По итогам их рассмотрения победителем признали ООО «Ситистритпроект». Компания согласилась выполнить работы за 31 267 470 рублей. Это меньше начальной цены контракта. Она составляла 31 583 304,64 рублей.

Работы будут выполнены на участке от улицы Водников до Самарской. Протяженность дороги составит около 2 километров. Исполнить контракт необходимо в три этапа. Срок – до 1 декабря 2023 года.