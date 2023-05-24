Ремонт входа на станцию метро «Спортивная» в Самаре стартует в ближайшее время

Задержка ремонта связана с особенностями мраморного покрытия / Фото: телеграм-канал "Самара №1"

Жители Самары пожаловались на вход станции метро «Спортивная», который закрыли еще в феврале 2023 года. Его не могут починить уже несколько месяцев.

- Вход на станцию метро «Спортивная» закрыт с февраля. Уже даже оградительные ленты выцвели, а вход все еще не починили, - написали горожане в соцсетях.

Ситуацию прокомментировали в администрации Самары. Представители мэрии сообщили, что ремонт входной группы начнется в ближайшее время. Долгую задержку начала работ они объяснили особенностями мраморного покрытия. Его можно восстанавливать только в теплый сезон.

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