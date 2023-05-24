Самара вошла в список популярных направлений летнего отдыха

Фото: Елена Машкова

Сервисы МТС Travel и Bronevik.com проанализировали спрос на отели по России на летние месяцы. В список популярных направлений, помимо традиционных Москвы, Петербурга и морских курортов, вошла Самара и другие города Поволжья, а также Сибирь и Северный Кавказ.

В пятерку наиболее популярных направлений для летнего отдыха традиционно входят Санкт-Петербург (10% от бронирований по России), Сочи и Адлер (8%), Анапа, Москва и Казань (по 4% бронирований).

По данным аналитиков, найти жилье в популярных городах пока еще можно на условиях раннего бронирования. По многим направлениям для городского отдыха средние чеки забронированных на лето отелей пока ниже, чем были в разгар сезона в прошлом году. Например, в Нижнем Новгороде средний чек за ночь сейчас составляет 4 300 рублей в сутки – цена на 12% ниже, чем была прошлым летом, в Калининграде – на 6% ниже (4 900 рублей), в Петербурге – ниже на 3% (5 200 рублей), в Казани – на 1% (5 500 рублей).

Сумма, которую в среднем тратят за ночь в отелях на морском побережье уже выросла 20% год к году. В Сочи объекты размещения бронируют на лето в среднем за 7 000 рублей в сутки, в соседнем Адлере средний чек выше и составляет почти 9 000 за ночь.

При этом, помимо пляжного отдыха на море у россиян пользуется спросом более бюджетный отдых в Поволжье. В ТОПе по количеству бронирований оказались Самара и Волгоград, где за проживание в среднем платят 3 300 рублей в сутки.

Среди востребованных городов для летнего отдыха также впервые оказались Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкала, Светлогорск. Несмотря на то, что Дагестан и Кавказ в целом, Алтай и Балтийское побережье уже стали новыми центрами притяжения массового туризма, в первых трех городах из списка можно найти относительно бюджетные объекты размещения – средний чек за ночь колеблется от 4 000 до 5 000 рублей. В Светлогорске (Калининградская область) за размещение в среднем платят по 8 000 рублей в сутки.