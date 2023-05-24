Прокуратура обнаружила нарушения на лыжероллерной трассе базы «Чайка» в Самаре

Подрядчику предстоит устранить выявленные дефекты

Прокуратура Волжского района обнаружила нарушения при строительстве лыжероллерной трассе в Самаре. Речь идет об объекте, который появится на базе учебно-спортивного центра «Чайка». Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Нарушения были выявлены в ходе проверки 22 мая 2023 года. Участие в ней также приняли представители «Самарской областной Федерации лыжных гонок». Выяснилось, что на трассе имеется ряд дефектов.

– По всей длине трассы, в зоне разминки, старта и финиша имеются деформации, выбоины, разрушения и просадка полотна. Участки лыжероллерной трассы пикет 34 и 45 не соответствуют размерам, указанным в проектной документации, – пояснили в прокуратуре региона.

Работы на объекте выполняет ООО «Стройсервис». Сейчас принимаются меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений.

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