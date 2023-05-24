Грузовик насмерть сбил 19-летнего самокатчика на ул. Победы/Краснодонской в Самаре 24 мая 2023

Полицейские проводят по факту ДТП проверку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в среду, 24 мая 2023 года, на пересечении улиц Победы и Краснодонской в Самаре произошло смертельное ДТП. В 7:48 водитель грузовика МАН сбил 19-летнего самокатчика. Парень погиб на месте.

- За рулем автомобиля находился 50-летний мужчина. Он двигался по улице Победы. При повороте направо на улицу Краснодонскую он наехал на 19-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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