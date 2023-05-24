Судебный пристав спас спящего хозяина горящей квартиры в Новокуйбышевске

Никита Иванов заметил дым и побежал на помощь. Фото: УФССП по Самарской области

Судебный пристав помог предотвратить трагедию, которая едва не произошла в Новокуйбышевске. Там загорелась квартира в многоэтажке. Хозяин жилья в этот момент спал. Подробности сообщили в УФССП по региону.

ЧП случилось некоторое время назад. Судебный пристав по ОУПДС Никита Иванов шел по рабочим делам, когда заметил густой дым, идущий из окна на 4-м этаже. Молодой человек бросился на помощь.

– Он вызвал пожарную службу и скорую помощь. До приезда экстренных судебный пристав начал стучать в двери дымящейся и соседних квартир, чтобы эвакуировать жильцов дома, – поделились в региональном УФССП.

Прибывшие на место пожарные вскрыли дверь квартиры. Оказалось, что хозяин квартиры готовил обед и уснул. Мужчина отравился угарным газом, его передали медикам. Очаг возгорания был ликвидирован.

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