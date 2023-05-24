Ветклиника загорелась на ул. Вольской в Самаре 24 мая 2023 года

Из-под крыши трехэтажного здания валит дым / Фото: Евгений Щекин

В среду, 24 мая 2023 года, на улице Вольской, 108 в Самаре вспыхнул пожар. По этому адресу находится ветеринарная клиника.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:52. На улице Вольской загорелись надворные постройки. Площадь пожара составляет 120 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте вызова. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте пожара работают и сотрудники ГИБДД. Они обеспечивают беспрепятственный проезд для спецтранспорта. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, движение на улице Вольской ограничено, но проехать там можно. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.

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