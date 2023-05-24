Центр «Мой бизнес» Самарской области вошел в число лучших молодежных пространств России

В финальный список вошли 600 лучших пространств страны. Фото: министерство экономразвития Самарской области

Центр «Мой бизнес» Самарской области стал финалистом проекта молодежных пространств по всей России. В список вошли 600 участников, которые были определены с помощью народного голосования и экспертной оценки. Благодаря выходу в финал региональный центр официально стал «Точкой притяжения». Это проект Росмолодежи, в которой входят места для встречи молодежи, выбранные ей самой.

Центры «Мой бизнес» в Самарской области создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня такая площадка есть в каждом городе губернии. Данную работу координирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

В центрах предприниматели могут получить широкий спектр услуг, узнать о мерах господдержки и отправить заявку на их получение. Выход в финал проекта говорит о том, что эти пространства являются привлекательными для предприимчивой молодежи Самарской области.

Помимо центра «Мой бизнес» в финальный список попали центр молодежных инициатив «StrelkaHall», NAMES коворкинг для предпринимателей, МБУ г. Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс», Samara Gastro, МБУ ДМО «Альянс молодых» г. Кинель, тайм-кафе Plastilin.

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