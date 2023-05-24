В Сызрани полиция ищет водителя автобуса, уронившего пассажирку

Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани полиция ищет водителя автобуса, в салоне которого упала 53-летняя женщина. Пассажирке понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 6:50 16 мая 2023 года в районе остановки, расположенной напротив дома № 42 по улице Смирнова. Женщина села в автобус белого цвета, который передвигался по маршруту № 132. Не успела она занять посадочное место, как транспорт тронулся и поехал по улице Охотной в направлении улицы Урицкого. Пассажирка не удержалась на ногах и упала.

Впоследствии сызранка самостоятельно обратилась за помощью в больницу. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. Водителя автобуса объявили в розыск как скрывшегося с места ДТП.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем этого происшествия, сообщить в дежурную часть МУ МВД «Сызранское» по телефону 8(8464) 33-38-66 или позвонить по номеру 102 (с мобильного). Либо можно обратиться по адресу: Сызрань, ул. Кирова, 50, кабинет № 13.

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