В Минстрое рассказали о судах из-за расселения людей из зоны строительства метро в Самаре

Задача по расселению людей выполнена не полностью, но работа движется Фото: администрация Самары

Стало известно, как обстоит ситуация с расселением людей, чьи дома попали в зону строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Информация об этом прозвучала на публичных слушаниях Минстроя Самарской области по исполнению регионального бюджета в 2022 году.

По словам чиновников, изъятию подлежат 170 помещений, которые стоят на кадастровом учете. Они расположены в 69 объектах недвижимости, в том числе этого гаражи и более 40 многоквартирных жилых домов. Задача реализована не в полной мере, но работа движется.

- После проведения оценки изымаемого имущества собственникам направляют соглашения для подписания в добровольном порядке. На подписание у них есть 90 дней. Если в течение этого времени ответ не поступил, министерство обращается в суд. Сейчас многие дела находятся в судах. Переход права собственности проведен только по 48 помещениям из 170. Люди уже получили свои деньги, - рассказал замдиректора Управления капитального строительства Самарской области Александр Богданов.

По данным Минстроя, по 116 помещениям дела находятся в суде, подано 130 исков. На сегодняшний день вынесено 51 решение, в силу вступили три из них. Удовлетворены 47 исков, обжалованию подлежат 30.

Что касается людей, которые живут в муниципальном фонде по договорам соцнайма, то сейчас чиновники закупают для них 69 квартир. На данный момент муниципалитету переданы 25 квартир, еще по 25 заключены контракты, скоро они будут готовы к передаче.

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