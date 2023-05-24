В Самарской области пьяный водитель позвал на встречу с инспекторами ГИБДД нетрезвого друга на иномарке

В отношении автомобилистов составили административные протоколы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники Госавтоинспекции задержали сразу двух пьяных водителей в Самарской области. Один из автомобилистов позвал на помощь другого. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Эта история произошла на улице Советская в Сызрани. Полицейским сообщили, что рядом с домом №26 катается пьяный водитель Renault Logan. Сотрудники ДПС прибыли на место и предложили 32-летнему мужчине пройти медосвидетельствование. Факт опьянения подтвердился, в отношении мужчины составили административный протокол.

Во время разбирательств на место происшествия приехал друг пьяного водителя. 28-летний мужчина также сидел за рулем Renault Logan и был не менее пьян. Он отказался от прохождения медосвидетельствования.

В отношении него также был составлен административный протокол. Оба автомобиля отправлены на стоянку. Ведется следствие.

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