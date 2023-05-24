Вертолет санавиации доставил в медучреждения Самарской области 30 пациентов в 2023 году

За три года специалисты службы выполнили свыше 300 вылетов и оказали помощь более 350 пациентам. Фото: министерство здравоохранения СО

С начала 2023 года вертолет санавиации доставил в медицинские учреждения Самарской области 30 пациентов. Бригады 13 раз вылетали в Сызрань, 4 в Нефтегорск, 3 – в Похвистнево и другие районы губернии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

– Мы обеспечиваем медицинское сопровождение пациентов с политравмой после ДТП, с хирургической патологией, острыми сердечно-сосудистыми событиями и другими состояниями. Наша задача – оперативно доставить пациента в стационар для оказания специализированной помощи, – рассказал и.о заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи Игорь Овчинников.

Зимой специалисты помогли беременной жительнице Клявлинского района. У нее была угроза сильного кровотечения. Будущую маму благополучно доставили в перинатальный центр, где она родила малыша. По пути ее сопровождали акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматолог.

Всего за три года служба выполнила свыше 300 вылетов и оказала помощь более 350 пациентам.

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