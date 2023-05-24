Фотосессия для онкопациентов в рамках проекта «Химия была, но мы расстались» прошла в Самаре

Проект призван показать: рак не способен уничтожить красоту, искренность и блеск в глазах

В Самаре стартовал всероссийский проект по поддержке людей с онкологией «Химия была, но мы расстались». В рамках него в городе прошла первая фотосессия, в которой приняли участие 10 местных героинь.

– Наш проект создан с целью показать, что рак не способен уничтожить красоту, искренность и блеск в глазах. Мы благодарны каждому герою за его смелость и открытость. Их истории своим ярким примером показывают, что рак – это не приговор, – поделилась директор по развитию и коммуникациям проекта «Химия была, но мы расстались» Гала Калимуллина.

Проект в Самаре реализуют при поддержке Фонда культурных инициатив. Выставка фото самарских героинь состоится осенью 2023 года. Подробнее узнать о проекте можно по ссылке.

Напомним, проект «Химия была, но мы расстались» пришел в Самарскую область в апреле 2023 года. Первые фотосессии прошли в Тольятти и Подбельске, в них приняли участие четыре местные героини. Их снимки были задействованы в фотовыставке проекта в рамках XII Съезда онкологов России, который прошел в Самаре с 18 по 20 мая 2023 года.

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