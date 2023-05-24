Дмитрий Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники и автомобилей

Военные получили технику подвоза топлива и тушения пожаров, передвижные генераторы и запчасти / Фото: Андрей Савельев

Губернатор Дмитрий Азаров в очередной раз посетил зону СВО. Он привез самарским бойцам 32 единицы спецтехники и легковых автомобилей, а также дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию.

– Рад, что мы впервые смогли собрать вместе представителей всех воинских подразделений, в которых проходят службу наши земляки. Собрали не просто, чтобы повидаться, хотя это тоже важно. Сегодня мы передали им специальную технику, легковые автомобили – 32 единицы, – отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в ближайшее время в воинские подразделения, где служат самарцы, планируется передать 78 машин. Это будет сделано при поддержке промышленных предприятий губернии.

Напомним, во время прошлого визита губернатора в зону СВО бойцы рассказали ему о нехватке техники, необходимой для подвоза воды, топлива, тушения пожаров; машин для перевозки людей; передвижных дизель-генераторов и запчастей. Дмитрий Азаров оперативно решил этот вопрос. Военнослужащие отметили, что эта поддержка для них очень важна. Переданные главой региона автомобили нужны и обязательно помогут в выполнении задач.

Добавим, во время поездки в зону СВО губернатор по традиции пообщался с бойцами, выслушал их предложения и просьбы. Все обращения взял в проработку. Также Дмитрий Азаров встретился с командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Андреем Колотовкиным. Они обсудили, какая еще помощь требуется самарским бойцам.

В завершение дня глава Самарской области побывал в городе Снежное и проверил ход ремонта на объектах социальной инфраструктуры. Регион помогает восстанавливать там школы, детсады, дороги и коммунальные сети.

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