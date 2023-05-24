Выставка, посвященная истории Загородного парка, откроется в музее Алабина в Самаре

Проект стартует 25 мая 2023 года. Фото: музей им. Алабина

В четверг, 25 мая 2023 года, в музее им. Алабина в Самаре откроется выставка «Культуры и отдыха». Она будет посвящена парку им. Горького, который известен самарцам как Загородный парк. Информацию сообщили в пресс-службе учреждения.

– На выставке мы разделили парк на «зоны» и показали переход от природного и созерцательного к человеческому и развлекательному. Мы рассказываем историю Загородного парка, разнообразие его растительного и животного мира, рассуждаем о нем вместе с известными самарскими художниками, – пояснили в музее им. Алабина.

Выставка откроется в 18:00 и будет работать до 3 сентября 2023 года. В день открытия вход бесплатный, в дальнейшем стоимость билета составит 150 и 100 рублей (входной и льготный).

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