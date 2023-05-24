«Приора» с молодыми людьми слетела в обрыв к Волге в Самарской области

С места происшествия в медицинское учреждение госпитализировали 16-летнюю пассажирку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 23 мая, в 00:30 в Приволжском районе Самарской области 19-летний водитель на автомобиле Lada Priora слетел с обрыва к Волге, где транспортное средство опрокинулось.

— Парень ехал за рулем пьяный по грунтощебеночной дороге вдоль реки Волга к улице Юбилейная села Приволжья. ДТП произошло напротив дома № 6 кв. Ноябрьского, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не справившись с рулевым управлением, автомобилист съехал по ходу движения в правый обрыв к Волге и в последующем машина опрокинулась. В аварии пострадали три человека.

С места происшествия в медицинское учреждение госпитализировали 16-летнюю пассажирку. Помимо этого, медицинскую помощь оказали водителю и 19-летнему пассажиру.

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