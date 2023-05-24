Доля россиян с кредитами выросла почти в два раза с 2009 года

За последние 14 лет количество имеющих кредиты граждан увеличилось с 26 до 46% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 2009 года выросла доля граждан, у которых в семье есть кредиты. За последние 14 лет она увеличилось почти в два раза - с 26 до 46%. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, чаще всего кредиты берут люди в возрасте 25-44 лет. Это период интенсивной трудовой деятельности, вступления в брак, рождения детей, пишет ФАН. Активно оформляет займы и молодежь в возрасте 18-24 лет. Доля этих категорий граждан, берущих кредиты, за последние годы не сильно изменилась.

А вот в группе 60+ кредитная активность заметно возросла. Еще десять лет назад таких людей было 14% от общего числа, сейчас - уже 29%.

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