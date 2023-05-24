В Самарской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Чаще стали болеть дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в конце мая 2023 года выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– В Самарской области зарегистрировано 9311 случая ОРВИ. Показатель на 10 т.н. – 29,7, что вышеэпидпорога на 7,7%, – пояснили специалисты.

Чаще стали болеть дети в возрасте от 0 до 2 и от 3 до 6 лет – заболеваемость выросла на 7,7 и 3,7% соответственно.

Отмечается, что в регионе по-прежнему наблюдается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов, бокавируса и COVID-19. При этом доля вирусов гриппа снижается и на сегодняшний день составляет 6,4%.

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