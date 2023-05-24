В Самарской области 54-летний мужчина на электросамокате врезался в BMW Х-5

С места происшествия тольяттинца доставили в медицинское учреждение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Во вторник, 23 мая, в 17:00 в Автозаводском районе Тольятти 54-летний на электросамокате врезался в автомобиль BMW Х-5.
— Самокатчик ехал по левой стороне проезжей части в направлении Хрящевского шоссе. ДТП произошло в районе 14 км Обводного шоссе, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Там мужчина столкнулся с автомобилем BMW Х-5, за рулем которого находился 54-летний водитель. Автомобилист выезжал с парковки в направлении Обводного шоссе. В ДТП пострадал водитель электросамоката.
С места происшествия его доставили в медицинское учреждение. Там врачи назначили тольяттинцу амбулаторное лечение. В настоящий момент сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.