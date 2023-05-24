Здание энергетического техникума закрепили за Самарским областным судом

Здание было построено в 50-е годы ХХ века / Фото: cultnaslediesamregion.ru

За Самарским областным судом закрепили здание энергетического техникума, которое расположено на пересечении улиц Самарской и Садовой. Об этом сообщили в ТУ Росимущества региона.

- За областным судом закреплены земельный участок и объекты недвижимости в Ленинском районе Самары. Ранее в результате совместной работы с министерством имущественных отношений региона они были приняты в собственность РФ. Среди объектов: памятник истории и культуры «Энергетический техникум», - рассказали в ведомстве.

Насколько известно, предоставленные площади облсуд намерен использовать для размещения судебных коллегий.

Напомним, здание энергетического техникума было построено в 1950-е годы. Оно выполнено в стиле сталинского ампира. Планировалось, что дом будет 14-этажным, но после объявления в СССР борьбы с излишествами оставили всего пять этажей.

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